Чистая прибыль TCS Group по МСФО в III квартале выросла до 23,6 млрд рублей

TCS Group (владелец Тинькофф-банка) в третьем квартале 2023 года заработала 23,6 млрд руб. по МСФО, следует из (.pdf) отчета, опубликованного на сайте компании. Объем кредитного портфеля группы достиг за отчетный период 887,7 млрд, увеличившись на 46,4% с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сообщении TCS Group говорится, что прибыль компании в третьем квартале по сравнению с предыдущим увеличилась на 15,7%, а год к году — почти в четыре раза. За январь—сентябрь чистая прибыль группы составила 60,2 млрд руб., что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из отчета.

Чистый процентный доход TCS Group в третьем квартале 2023 года составил 61,8 млрд руб. На резервы за отчетный период было потрачено 13,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход компании составил 18,9 млрд. Объем портфеля депозитов группы в июле—сентябре превысил 1,38 трлн руб., что на 6% больше, чем во втором квартале и на 16% больше, чем в начале года.

В ноябре в TCS Group обновился совет директоров, сократившийся до трех человек. Для принятия решений при этом достаточно кворума из двух директоров. Юристы называют меры «страховочными и подготовительными» для основного акционера TCS Group холдинга «Интеррос» Владимира Потанина перед запланированной перерегистрацией группы из юрисдикции Кипра. «Интерросу» принадлежит 35,08% группы. Примерно 65% акций компании находится в свободном обращении.

Подробнее — в материале «Тройка для TCS Group».

Эрдни Кагалтынов