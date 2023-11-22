Инвесторы реализуют 530 проектов в Тюменской области на 2 трлн рублей

В региональном портфеле Тюменской области числится 530 инвестиционных проектов с общей капитализацией 2 трлн руб. Об этом во время послания депутатам Тюменской областной думы рассказал губернатор Александр Моор. Глава региона добавил, что область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Во время выступления Александр Моор поручил своим заместителям заняться поиском потенциальных инвесторов проектов региона. «Подготовить предложения должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области»,— сказал он. По словам губернатора, найти потенциальных инвесторов его заместители должны до 1 марта. Глава региона поручил координировать работу и представить ее сводные результаты заместителю губернатора области Андрею Пантелееву.

Напомним, ранее Александр Моор предложил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию региона, а также стратегический план развития Тюменской городской агломерации.

Василий Алексеев

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