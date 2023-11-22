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Губернатор Александр Моор поручил своим заместителям искать инвесторов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям заняться поиском потенциальных инвесторов. Об этом глава региона сообщил во время ежегодного послания к парламентариям региона, передают в информационном центре областного правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Подготовить предложения должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций: то же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области. Срок — до 1 марта 2024-го года. Координировать эту работу и представить ее сводные результаты поручаю Андрею Пантелееву»,— рассказал Александр Моор.

Напомним, ранее губернатор Моор предложил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию региона, а также стратегический план развития Тюменской городской агломерации.

Полина Хабарова

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