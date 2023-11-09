Александр Моор предложил создать долгосрочную инвестиционную стратегию региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию региона, а также стратегический план развития Тюменской городской агломерации. Об этом он рассказал во время губернаторских чтений, по итогам которых поручил начать работу в этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Моор считает, что разработка стратегии инвестиционного развития региона повысит конкурентоспособность в борьбе за кадры, инвестиции в региональную экономику и человеческий капитал.

По словам члена-корреспондента РАН, директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федора Войтоловского, область имеет большие возможности стать не только сильным игроком во внутренней экономике, но и потенциально привлекательным регионом для инвестиций и инноваций. А также потенциал формирования систем межрегионального и международного сотрудничества.

По мнению господина Войтоловского, у Тюменской области есть ряд преимуществ: выход к Северному морскому пути и на Центральную Азию. Кроме того, как он отметил, есть транспортно-логистические системы, позволяющие выстраивать связи «Север — Юг» и «Запад — Восток». «У региона — огромный потенциал для экономического роста и развития, что позволяет ему стать одной из опор экономического роста и развития России»,— добавил Федор Войтоловский.

Глава региона Моор поддержал господина Войтоловского в том, что решать задачи по формированию новой модели социально-экономического развития и обеспечивать национальную безопасность предстоит в неустойчивой системе международных экономических и политических координат. «Но именно в такой ситуации высокой неопределенности и нужно заниматься долгосрочным стратегическим планированием»,— отметил Александр Моор.

Напомним, 15 сентября Александр Моор официально вступил в должность губернатора. Он был переизбран, набрав 78,77% голосов. За него проголосовали более 1 млн человек.

Полина Хабарова

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