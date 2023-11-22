Глава ЯНАО Артюхов провел рабочую встречу с главой Росавиации Ядровым

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил развитие авиации региона с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На встрече, которая прошла в Москве, губернатор Артюхов рассказал создании в Новом Уренгое современного терминала аэропорта. Напомним, в феврале терминал открыл президент Владимир Путин. Площадь нового пассажирского терминала составляет 19,6 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 840 пассажиров в час. Пропускная способность багажной системы — 540 чемоданов в час, общая протяженность конвейерных лент — 356 метров. Аэровокзал оснащен 12 стойками регистрации и тремя телескопическими трапами.

«Опыт с новоуренгойским аэропортом оказался более чем успешным. Этот же механизм будем применять для реконструкции аэропорта окружной столицы – Салехарда. Планируем начать модернизацию уже в следующем году. Сейчас завершаются конкурсные процедуры, которые определят будущего инвестора»,— рассказал Дмитрий Артюхов. По его словам, пропускная способность аэропорта Салехарда после реконструкции увеличится втрое.

«Мы и дальше будем поддерживать развитие в регионе наземной инфраструктуры воздушного транспорта, местных авиакомпаний, продолжим содействовать внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий»,— отметил Дмитрий Ядров.

Напомним, в период с января по сентябрь 2023 года пассажиропоток аэропортов Ямала составил более 1,5 млн человек. Это более чем на 120 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (+8,4%).

На Ямале работают семь аэропортов. Салехард, Надым, Тарко-Сале, Уренгой и Толька находятся в собственности округа. Аэропорт Новый Уренгой передан в концессию ООО «Уренгойаэроинвест». Ноябрьск — в частной собственности (филиал АО «Аэропорт Сургут»).

Полина Хабарова

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