В Краснодаре планируют решить проблемы с электросамокатами

В Краснодаре будут решать проблемы, возникающие при прокате электросамокатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Сегодня мы впервые с коллегами и организациями по прокату электросамокатов собрались лично. Все все понимают. Проблемы есть. Будем решать»,— отметил глава Краснодара.

По его словам, в городе работают четыре кикшеринговые компании с общим парком около 6 тыс. единиц. С ними планируют наладить взаимодействие на всех этапах.

По данным Ассоциации операторов микромобильности, в Краснодаре прокатом самокатов ежедневно пользуются минимум 5 тыс. человек. В связи с этим Евгений Наумов считает необходимым «продумать до мельчайших деталей модернизацию этого вида передвижения».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram