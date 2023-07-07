На Кубани с начала 2023 года число ДТП с участием электросамокатов выросло на 4%

В Краснодарском крае за шесть месяцев 2023 года количество ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 4%, до 23. Погибших нет. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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«Основными видами нарушения являются непредоставление преимущества в движении пешеходам, кроме того, пользователи СИМ нарушают правила передвижения на проезжей части»,— отметила госпожа Заватская.

По данным «Ъ», в России с начала года количество ДТП с участием СИМ увеличилось на 56%.

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в ПДД, которые касаются правил управления СИМ. Скорость движения средств индивидуальной мобильности ограничили 25 км/ч. Детям и подросткам от 7 до 14 лет разрешается движение в пределах пешеходных зон, по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам. Лицам старше 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг разрешено двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны. Если такой инфраструктуры нет или она недоступна, можно двигаться по обочине или по правой стороне проезжей части. На СИМ массой меньше 35 кг можно ездить в пешеходных зонах, но только в случае, если, например, отсутствует велодорожка. Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 до 1,5 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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