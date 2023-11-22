Систему наружного освещения обновили на улице Зайцева на юго-западе Петербурга

На улице Зайцева в Кировском районе Санкт-Петербурга завершены работы по замене натриевых светильников на светодиодные. После установки 119 новых фонарей потребление электроэнергии в этой локации снизилось в 1,7 раз и составило 18 кВт, сообщили в пресс-службе Смольного.

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Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» следят за должным состоянием фонарей и воздушных линий на улице Зайцева с 1971 года. Последняя модернизация оборудования здесь выполнялась в 2011 году. Протяженность объекта — 1,5 км.

В общей сложности в 2023 году энергетики заменят в Петербурге 25 тыс. натриевых светильников на светодиодные. В последующие три года планируется обновить еще 75 тыс. фонарей, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что систему наружного освещения модернизировали на Кленовой улице у Михайловского замка в центре Петербурга. Аналогичные работы также проведены еще по ряду адресов в разных районах города.

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