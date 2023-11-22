После столкновения поездов в Ульяновской области за помощью обратились 25 человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в результате столкновения пассажирского поезда, следовавшего из Адлера в Пермь, с тепловозом никто серьезно не пострадал. Об этом он написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махонин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Махонин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Выясняем все подробности происшествия. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам»,— сообщил господин Махонин.

Столкновение поездов произошло сегодня, 22 ноября, в Ульяновской области. В РЖД сообщили, что в результате инцидента к врачам с ушибами обратились 25 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний. Схода подвижного состава удалось избежать. СМИ сообщили, что пассажирами поезда Адлер—Пермь числятся 396 человек, среди них 94 ребенка.

Telegram-канал Baza утверждает, что, по предварительной версии, столкновение поездов произошло из-за ложного сигнала о свободных путях. Из-за плохой видимости машинисты поздно заметили вагоны перед собой, но успели применить экстренное торможение, добавила Baza.

Эрдни Кагалтынов