Депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили проект Генплана Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили проект Генерального плана города. Его представил перед парламентариями 22 ноября вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, сообщает из Мариинского дворца корреспондент «Ъ-СПб».

Документ был принят за основу единогласно. После оглашения результатов депутаты дружно зааплодировали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что законопроект предполагает реализацию Генплана в три этапа: первый — до 2030 года, расчетный — 2040 год и прогнозируемый — 2050 год. Правки в закон о Генплане составляют более 400 страниц. За время подготовки документа граждане и юрлица подали порядка 11 тыс. поправок.

Подробнее о том, как в новом Генплане отражено строительство метро в Петербурге на ближайшие годы, читайте в материале «Ъ-СПб» «Город запланировал подземные миражи».

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