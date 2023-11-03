Проект Генплана Петербурга до 2040 года внесли в Заксобрание

Проект Генерального плана Санкт-Петербурга внесен в Законодательное собрание города. Вице-губернатор Николай Линченко в пятницу, 3 ноября, передал флешку с законопроектом председателю ЗакСа Александру Бельскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Решение Генплана представляют из себя каркас дальнейшего развития города на несколько десятилетий вперед. Эти решения являются базой для дальнейших преобразований, основой для программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. <...> Выдержан идеальный баланс функционального зонирования территории Петербурга, остановлен процесс сокращения промышленных зон. Потому что, наверное, основной сегодня вызов перед нами — это технологический суверенитет страны. И этому вызову Петербург будет соответствовать как никто», — прокомментировал документ господин Линченко.

Господин Бельский, в свою очередь, напомнил, что прошлый Генплан принимался 18 лет назад — в 2005 году. По его словам, новый документ сформирован с учетом ошибок прошлого. «Это план нашего города до 2040 года, такая дорожная карта, по которой мы будем жить. Здесь было важно все учесть. За 18 лет город преобразился. 18 лет назад у нас не было ни ЗСД, ни "Газпром Арены". Не было защитных сооружений — были только наводнения. Город изменился очень серьезно»,— отметил председатель ЗакСа.

Законопроект предполагает реализацию Генплана в три этапа: первый — до 2030 года, расчетный — 2040 год и прогнозируемый — 2050 год. Правки в закон о Генплане составляют более 400 страниц. За время подготовки документа граждане и юрлица подали порядка 11 тыс. поправок.

Как рассказала председатель постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам в ЗакСе Валерий Гарнец («Единая Россия»), в течение недели проект Генплана будет рассмотрен на всех профильных комиссиях парламента. Затем еще неделю будут проходить депутатские слушания. Документ должны принять до конца 2023 года.

Как ранее писал «Ъ-СПб», в новом Генплане, например, предусмотрено место под сооружение терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, проект предполагает строительство новых линий метрополитена — Кольцевой и Адмиралтейско-Охтинской, а также продление уже существующих — Невско-Василеостровской, Кировско-Выборгской и Фрунзенско-Приморской. Общая протяженность тоннелей метро должна увеличиться с нынешних 124,8 км до 272,7 км к 2040 году. Кроме того, в Петербурге планируется построить 100 новых станций и вестибюлей метрополитена.

Также, согласно новому Генплану, доля жилых зон города составит около 20% от общей площади города. На производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры приходится порядка 24% городской территории.

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте