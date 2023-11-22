На Украине 52 депутата Госдумы заочно приговорены судом к 15 годам тюрьмы

Украинский суд признал виновными 52 депутатов Государственной думы в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК) и заочно приговорил их к 15 годам лишения свободы. Обвинительные акты в отношении еще 23 депутатов Госдумы направлены в суд, сообщила Служба безопасности Украины.

Среди приговоренных — председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду»), глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП), Андрей Луговой (ЛДПР), первый зампред Госдумы Иван Мельников (КПРФ), а также глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В число тех депутатов, в отношении которых в суд направлены обвинительные акты, вошли руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), а также глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В пресс-релизе СБУ говорится, что депутаты помогли президенту России Владимиру Путину начать военную операцию на территории Украины, 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а 22 февраля проголосовали за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Народными Республиками.

Генпрокуратура Украины в апреле 2022 года предъявила обвинения спикеру и 418 депутатам Госдумы, которые поддержали обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР и ратифицировали Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В июле 2023 года украинские суды заочно приговорили к 15 годам лишения свободы 18 депутатов, в том числе вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), замглавы фракции ЛДПР Алексея Диденко и Анатолия Вассермана (СРЗП).

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Эрдни Кагалтынов