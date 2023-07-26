18 депутатов Госдумы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы на Украине

Украинские суды заочно приговорили к 15 годам лишения свободы 18 депутатов Госдумы РФ, сообщила Служба безопасности Украины. В отношении еще 73 депутатов обвинительные акты направлены в суды. Срок отбывания наказания определен со дня фактического задержания.

Расследование проводилось по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решение связано с тем, что депутаты 15 февраля 2022 года поддержали обращение к президенту РФ признать независимость ДНР и ЛНР и 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Среди заочно приговоренных — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко, Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду»), Ренат Сулейманов (КПРФ), Оксана Дмитриева (не входит во фракции). В перечне нет депутатов от «Единой России», но они есть в списке обвиняемых.

Генпрокуратура Украины в апреле 2022 года предъявила обвинения спикеру и 418 депутатам Госдумы, которые поддержали обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР и ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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Леонид Уварчев