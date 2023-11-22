В 2024 году на маршруты Нижнего Новгорода должны выйти 30 трамваев «Минин»

Около 30 трамваев «Минин» российско-белорусского производства будут собраны и готовы к запуску на маршруты Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на Совете делового сотрудничества с Беларусью 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К концу ноября по городу курсируют 10 трамваев «Минин». Ожидается, что до конца года на маршруты выйдут еще четыре вагона, сейчас они проходят обкатку.

Выпуск трамваев «Минин» был налажен в декабре 2022 года на российско-белорусском СП «Нижэкотранс» в Ворсме. До конца 2025 года предприятие должно поставить в Нижний Новгород 170 вагонов. Отпускная стоимость одного трамвая составляет более 57 млн руб.

Ранее нижегородское правительство сообщало, что до конца 2023 года в Нижний Новгород поступят 80 новых трамваев, позже называлась цифра в 50 вагонов. Минтранс скорректировал график поставки трамваев «Минин» с учетом работ по замене трамвайного полотна, чтобы новая техника выходила уже на новые рельсы. Общая стоимость проекта по модернизации трамвайного движения в городе оценивается в 51 млрд руб.

Елена Ковалева