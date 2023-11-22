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Коммерсантъ FM
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Сбербанк представил первую в России нейросеть для создания видео

Сбербанк (MOEX: SBER) представил первую в России нейросеть для создания видеороликов по текстовому описанию — Kandinsky Video. Она может сгенерировать видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду, рассказал зампредседателя правления банка Александр Ведяхин в ходе международной конференции AI Journey.

Александр Ведяхин

Александр Ведяхин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Ведяхин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Недавно мы обучили Kandinsky создавать анимационные видео по текстовому описанию, а сегодня представляем модель совершенно другого уровня. Это важный вклад в развитие российских генеративных нейросетей»,— рассказал господин Ведяхин (цитата по пресс-релизу Сбербанка).

Kandinsky Video состоит из двух блоков. Один из них отвечает за создание основных кадров, из которых в дальнейшем складывается структура сюжета видео, второй — за генерацию интерполяционных кадров, обеспечивающих плавность движений в видео.

Нейросеть создает видео с разрешением 512 х 512 пикселей и различным соотношением сторон. Датасет, на базе которого прошло обучение Kandinsky Video, состоит более чем из 300 тыс. пар «текст—видео». Для генерации видеоролика потребуется до трех минут.

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