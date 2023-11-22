ММК поделился опытом реализации Стратегии цифровизации

Представители Магнитогорского металлургического комбината принимают участие во всероссийской научной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития – 2023», открывшейся вчера в Челябинске. На площадке Южно-Уральского государственного университета ученые и представители крупного бизнеса обсуждают основные направления в сфере цифровой индустрии.



Как сообщают организаторы мероприятия, его целью является определение перспектив развития технологий Smart Industry (цифровых инструментов, включающих искусственный интеллект, интернет вещей и другие новации), а также перспектив взаимодействия промышленных компаний, научных организаций и органов власти с целью дальнейшей цифровой трансформации экономики.

Магнитогорский металлургический комбинат – один из лидеров перехода на новые информационные технологии. В рамках форума Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», рассказал о Стратегии цифровизации Магнитки и о тех вызовах, с которыми пришлось столкнуться в ходе ее реализации.

«ММК использует различные цифровые технологии для достижения нового качества продукции, оптимизации технологических процессов и повышения эффективности производства. Магнитка готова делиться своим опытом и открыта для реализации совместных проектов с ведущими учеными с целью дальнейшего развития технологий в индустрии», – отметил Вадим Феоктистов.

Участники конференции обсудят вопросы мониторинга состояния технологического оборудования, промышленную робототехнику, технологии цифровых двойников, машинное обучение и искусственный интеллект, а также информационную безопасность в цифровой индустрии. Работа конференции продлится до 23 ноября.

ПАО «ММК»