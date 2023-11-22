Депутат пожаловался в прокуратуру на укладку плитки в мороз

Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло намерен обратиться в прокуратуру в связи с работами по благоустройству Павловской рощи в мороз. Об этом он написал на своей странице в ВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Байло Фото: Валерий Байло

20 ноября директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров заявил, что работы будут продолжены и после истечения срока контракта (19 ноября), они не зависят от погодных условий. 21 ноября на общегородском совещании мэр Артем Молчанов потребовал, чтобы работы зимой не отражались на качестве. Депутат облдумы сомневается, что плитку можно укладывать в мороз.

«Стало очень жаль рабочих, которые синими от холода руками пытаются утрамбовать промерзшую землю. Поинтересовался, действительно ли они собираются в -10 укладывать тротуарную плитку. Получил положительный ответ. Прошу прокуратуру Ярославской области разобраться, почему данные работы ведутся в таких условиях»,— написал Валерий Байло.

Депутат рассказал, что в роще много недоделок, по его мнению, фонари установлены криво, а гравий на отдельных дорожках уложен «кое-как». Ранее о проблемах в роще сообщала и прокуратура региона.

Антон Голицын