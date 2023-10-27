Подрядчик нарушил график благоустройства Павловской рощи

Прокуратура Дзержинского района Ярославля предупредила подрядчика о недопустимости срыва сроков исполнения контракта на благоустройство Павловской рощи. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павловская роща в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Павловская роща в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Контракт с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» был заключен в марте, работы должны завершится 19 ноября. Но у прокуратуры есть опасения, что срок будет сорван.

«Работы проводятся с нарушением установленного графика. По результатам проверки прокуратура района внесла подрядной организации представление об устранении нарушений, ее руководителю объявлено предостережение о недопустимости срыва сроков выполнения работ»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Проверка была проведена после публикаций СМИ и регионального отделения Народного фронта.

«Посетителям памятника природы, сроки реконструкции которого бесконечно сдвигаются, теперь доступны новые опции благоустройства. На просторах рощи их ждет полоса препятствий из бетонных блоков с торчащей арматурой, досок с гвоздями, разбросанных металлоконструкций, преодоление которых в вечернее время может оказаться фатальным. Ограждений, разумеется, нет»,— написала руководитель ярославского «Народного фронта» Оксана Каменецкая.

Если работы не будут завершены вовремя, прокуратура намерена возбудить дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Антон Голицын