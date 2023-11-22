Алиев: препятствий для заключения мира с Арменией больше нет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет. Он утверждает, что Баку готов к диалогу с Ереваном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В ходе переговоров с замглавы МИД Великобритании Лео Докерти в Баку Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает региональную мирную повестку и готов начать обсуждения о мире с Арменией. Лео Докерти, в свою очередь, выразил готовность Великобритании поддержать мирный процесс между Баку и Ереваном.

Накануне, 21 ноября, МИД Азербайджана выступил с заявлением о готовности Баку начать прямые переговоры с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором. Азербайджанская сторона призвала Армению как можно скорее приступить к обсуждениям и не допускать новых ненужных проволочек.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном согласован на 70%. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в сентябре оценил готовность документа точно так же.

Подробнее — в материале «Упрямство во имя мира».

Милена Костерева