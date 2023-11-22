Кузбасс попрощался с Аманом Тулеевым

В среду в Кемерове прошли похороны скончавшегося в понедельник бывшего губернатора региона Амана Тулеева. Церемония прощания проходила проходила в Музыкальном театре им Боброва в центре города, где люди стали собираться за два часа до ее начала. На площади Советов — центральной в городе — на табло светового оформления была размещена надпись «Помним... Скорбим...» с фотографией Амана Тулеева. Проститься с ним пришли губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, председатель областного правительства Илья Середюк, главы кузбасских муниципалитетов, от Государственной Думы — заместитель председателя Сергей Неверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Ранее соболезнования семье умершего выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и многие другие.

На церемонии прощания Сергей Цивилев назвал Амана Тулеева политиком с большой буквы, каким он навсегда останется в истории Кузбасса и страны. После прощания тело бывшего губернатора перевезли для отпевания в Знаменский собор, а затем — на Центральное кладбище №1 для захоронения рядом с могилой младшего сына Андрея, погибшего в ДТП в 1998 году.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово