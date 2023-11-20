Скончался Аман Тулеев – губернатор Кемеровской области с 1997 по 2018 годы. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей». Светлая память Аману Гумировичу»,– сообщил глава региона.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с июля 1997 года. Последний раз был избран губернатором в 2015 году. В апреле 2018 года чиновник обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию. Подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли несколько десятков человек. В том же месяце стал депутатом парламента Кузбасса, позднее избрался его спикером. После истечения срока полномочий парламента в сентябре 2018 года Аман Тулеев возглавил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, созданный в 2002 году по его же инициативе.

Аман Тулеев (имя при рождении — Амангельды Молдагазыевич Тулеев) родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск (ныне — Туркменбашы, Туркменистан). Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (1973) по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», Академию общественных наук при ЦК КПСС (1989).

Оксана Павлова, Константин Воронов