Вузы предложили Госдуме разрешить иностранным студентам приезжать с родителями

Ректоры ряда российских университетов и депутаты Госдумы предложили распространить на частные вузы особый миграционный режим для иностранных студентов, пишут «Известия». Также предлагается разрешить находиться в России не только супругам студентов-иностранцев, но и их законным представителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщает издание, соответствующие вопросы обсуждались на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде Госдумы Борисе Чернышове. Авторы инициативы полагают, что такие меры позволят активнее привлекать учащихся из других стран в Россию. Сам Борис Чернышов считает, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы способствовало бы преодолению «объективной ограниченности ресурсов государственных университетов по наращиванию количества иностранных обучающихся», в том числе нехватки общежитий и преподавателей.

С 2023 года иностранные студенты могут оформить в России разрешение на временное проживание. Ранее они должны были продлевать свою учебную визу каждый год. В то же время ректор университета «Синергия» Артем Васильев обратил внимание, что упрощенный режим ввели для госорганизаций, но не для частных вузов. По мнению господина Васильева, расширение особого миграционного статуса позволит не только решить проблему с нехваткой ресурсов у государственных университетов, но и сделать пребывание студентов–иностранцев в России более комфортным. По его словам, гарантированный въезд в страну «с мамой и папой» поможет студенту преодолеть психологические трудности.

С 1 января 2023 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранным гражданам оформлять разрешение на временное проживание на период обучения в государственных университетах. На основании разрешения на временное проживание после выпуска иностранец может претендовать на вид на жительство.

В 2021 году правительство утвердило федеральный проект «Россия — привлекательная для учебы и работы страна», согласно которому число иностранных студентов в России к 2030 году должно достичь 450 тыс. В 2022 году иностранцы составляли 7,5% всех студентов, которые обучались в российских вузах. Всего по данным Минобрнауки, образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получают 311,5 тыс. иностранных студентов.

Милена Костерева