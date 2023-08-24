Правительство Нижегородской области пересмотрело планы по закупке электробусов

Правительство Нижегородской области до конца текущего года намерено приобрести 120 электробусов для работы на маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба правительства сообщила по итогам проведения экспертной сессии по актуализации региональной стратегии развития. На встрече рассматривались вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее нижегородские власти заявляли, что планируют закупить 113 электробусов и более 50 зарядных станций. Новым видом транспорта планируется заменить устаревшие троллейбусы.

Первые пять машин должны поступить в Нижний Новгорода в ближайшее время и после обкатки выйти на маршруты. Это будут электробусы производства завода ЛиАЗ (входит в группу ГАЗ). Также электробусы для Нижнего Новгорода должно сделать нижегородско-белорусское предприятие «Нижэкотрнас» в Ворсме.

Андрей Репин