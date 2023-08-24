Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Нижегородской области пересмотрело планы по закупке электробусов

Правительство Нижегородской области до конца текущего года намерено приобрести 120 электробусов для работы на маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба правительства сообщила по итогам проведения экспертной сессии по актуализации региональной стратегии развития. На встрече рассматривались вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры.

Ранее нижегородские власти заявляли, что планируют закупить 113 электробусов и более 50 зарядных станций. Новым видом транспорта планируется заменить устаревшие троллейбусы.

Первые пять машин должны поступить в Нижний Новгорода в ближайшее время и после обкатки выйти на маршруты. Это будут электробусы производства завода ЛиАЗ (входит в группу ГАЗ). Также электробусы для Нижнего Новгорода должно сделать нижегородско-белорусское предприятие «Нижэкотрнас» в Ворсме.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...