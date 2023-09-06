Нижегородские электробусы выйдут для обкатки на троллейбусные маршруты

Первые пять электробусов поступили в Нижегородскую область. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, утром 6 сентября один из них прибыл в депо №1. В ближайшее время он выйдет для обкатки на троллейбусные маршруты в Нагорной части Нижнего Новгорода.

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После обкатки, начиная с ноября, электробусы будут постепенно выходить на городские маршруты для перевозки пассажиров.

Как писал «Ъ-Приволжье», для Нижнего Новгорода планируется закупить 120 электробусов и 53 зарядные станции. На эти цели планируется направить более 5 млрд руб.

Андрей Репин