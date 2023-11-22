11 автобусов «Воронежпассажиртранса» снова выставили на торги за 1,3 млн рублей

Муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» выставил на аукционы 11 автобусов ПАЗ 2007-2013 годов выпуска при начальной цене 118 тыс. руб. за каждый. Общая сумма стартовых цен лотов составляет 1,3 млн руб., следует из документации тендеров. Ранее эти автобусы выставлялись на торги вместе с ЛиАЗами, но не были востребованы у покупателей.

Каждый ПАЗ продается отдельным лотом на отдельном аукционе. Среди них есть три автобуса 2010 года выпуска и по два — 2007-го, 2008-го, 2011-го и 2013-го. На пяти из этих машин перевозили детей. Заявки на участие в каждой процедуре можно подать до 25 декабря, итоги планируется подвести 10 января.

Ранее «Воронежпассажиртранс» объявил 23 аукциона по продаже 12 ЛиАЗов и 11 ПАЗов. Общая сумма начальных цен лотов составляла 3,1 млн руб. Восемь автобусов большой вместимости выкупило ставропольское «Ставутиль», еще четыре поделили между собой три физлица. Итоговая совокупная стоимость ЛиАЗов составила 2,5 млн руб.

В мэрии Воронежа рассказывали, что вырученные от продаж средства могут пойти на текущее содержание транспорта компании и модернизацию сопутствующей инфраструктуры. По собственным данным, перевозчик обслуживает 16 городских автобусных маршрутов и три троллейбусных.

О проекте программы развития транспортной инфраструктуры Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».

Алина Морозова

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