«Воронежпассажиртранс» продал 12 автобусов за 2,5 млн рублей

Муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» продал с торгов 12 ЛиАЗов за 2,5 млн руб. Покупателями стало ставропольское ООО «Ставутиль» и физлица, следует из аукционной документации.

«Ставутиль» выкупил восемь автобусов за 1,5 млн руб. в сумме. Все машины 2009-2010 годов выпуска. Начальная цена каждой из них составляла 150 тыс., в сумме — 1,2 млн.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славутиль» зарегистрировано в Ставропольском крае в 2020 году для обработки и утилизации опасных отходов. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректору Анастасии Ермолаевой принадлежит 50%, другая половина — Александру Ермолаеву. Выручка в 2022 году составила 20,8 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн, годом ранее — 21,5 и 14,7 млн соответственно. С 2021 года компания получила 37 госконтрактов на 6,4 млн. Крупнейшим заказчиком является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (3,3 млн).

Еще четыре ЛиАЗа купили три физлица. Армен Егиазарян приобрел два автобуса 2009 и 2010 годов выпуска за 555 тыс. руб. (270 тыс. и 285 тыс.). По одному купили Динар Хабибуллин и Артем Батюшков. Господину Хабибуллину достался «ЛиАЗ» 2009 года выпуска за 202,5 тыс., господину Батюшкину — 2010 года за 227,5 тыс.

Всего «Воронежпассажиортранс» выставил на продажу 23 автобуса: 11 ПАЗов по 118 тыс. руб. каждый и 12 ЛиАЗов по 150 тыс. руб. каждый. Общая начальная цена лотов составляла 3,1 млн. Желающих купить ПАЗы не нашлось.

Ранее в мэрии Воронежа рассказывали, что вырученные от продажи средства могут пойти на текущее содержание транспорта компании и модернизацию сопутствующей инфраструктуры. По собственным данным, перевозчик обслуживает 16 городских автобусных маршрутов и три троллейбусных.

Алина Морозова

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