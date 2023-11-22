Гострудинспекция расследует несчастный случай на строительстве Восточного выезда

Гострудинспекция Башкирии начала расследование группового несчастного случая с работниками ООО «Лимакмаращавтодороги», которое занимается строительством Восточного выезда из Уфы на трассу М-5.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 11 ноября. Стрела крана-манипулятора, которым работники загрузили вагон-бытовку, при проезде под путепроводом зацепила балку. Машина резко остановилась, из-за удара пострадали 33-летний водитель автомобиля и 35-летний арматурщик. В городской клинической больнице №21 у обоих пострадавших диагностировали тяжелые травмы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 2 сентября 2022 года в автодорожном тоннеле под Лесным проездом и улицей Менделеева автосамосвал МоАЗ въехал в технологическую тележку, в которой находились рабочие «Лимакмаращавтодороги». В результате 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик упали на бетонную проезжую часть с высоты более 6 м. Монтажник скончался.

В июне текущего года Советский районный суд Уфы приговорил машиниста «Лимакмаращавтодороги», 30 летнего Рустама Гатауллина, к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Он признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Майя Иванова

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