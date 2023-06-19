Машинист получил условный срок за гибель строителя Восточного выезда

Советский районный суд Уфы приговорил машиниста ООО «Лимакмаращавтодороги», 30 летнего Рустама Гатауллина, к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Он признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 сентября 2022 года в автодорожном тоннеле под Лесным проездом и улицей Менделеева автосамосвал МоАЗ въехал в технологическую тележку, в которой находились рабочие. В результате 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик упали на бетонную проезжую часть с высоты более 6 м. Пострадавших с травмами доставили в ГКБ №21 Уфы. Монтажник скончался.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова

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