Гострудинспекция завершила расследование группового несчастного случая при строительстве Восточного выезда

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование группового несчастного случая, в результате которого пострадали трое работников ООО «Лимакмаращавтодороги», которое строит Восточный выезд из Уфы на трассу М-5, сообщили в пресс-службе ведомства.

2 сентября в автодорожном тоннеле под Лесным проездом и улицей Менделеева в технологическую тележку, в которой находились рабочие, въехал автосамосвал МоАЗ. В результате 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик упали на бетонную проезжую часть с высоты более 6 м. Пострадавших с травмами доставили в ГКБ №21 Уфы. Монтажник скончался.

Установлено, что причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и неудовлетворительная организация работ. Так верхняя площадка технологической тележки была огорожена только с одной стороны — с другой защитные ограждения были сняты, так как накануне, в другую смену, производился подъем армокаркасов. После завершения погрузочных работ ограждения не установили на место. Кроме того, машинист погрузочно-доставочной машины не учел габариты проемов при проезде.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Майя Иванова

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