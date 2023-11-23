«Женщины редко смотрят наши вакансии»

В условиях переориентации поставок с Запада на Восток предприятия транспортно-логистической отрасли одними из первых приняли санкционный удар и продолжают кардинально перестраивать процессы. О том, какие кадры нужны в новых условиях, как их привлекать в условиях дефицита и могут ли женщины работать в традиционно мужских отраслях, рассказывает гендиректор Gefco Россия Валерия Селедкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Gefco Россия Валерия Селедкова

Фото: Предоставлено пресс-службой GEFCO Генеральный директор Gefco Россия Валерия Селедкова

Фото: Предоставлено пресс-службой GEFCO

— Один из ключевых вызовов промышленности сейчас — нехватка кадров. Как складывается ситуация в вашей отрасли и в компании?

— Транспортно-логистическая отрасль одной из первых ощутила на себе все вызовы трансформации бизнеса в новых экономических условиях и, конечно, дефицит кадров. Про нехватку водителей автовозов, дальнобойщиков на рынке говорили в течение многих лет, и эта проблема глобальная. Однако сегодня мы видим дефицит управленцев, логистов, специалистов по таможенному делу, по закупкам и специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности в принципе.

Наша компания не стала исключением. Находить квалифицированных специалистов непросто. Рынок труда сегодня — это рынок соискателей. В последние годы растет количество вакансий в сфере грузоперевозок, логистика сегодня попала в топ отраслей по темпам прироста количества открытых позиций. Все эти обстоятельства влияют на уровень заработных плат. Если мы возьмем сегмент «голубых воротничков», то даже стоимость услуг подбора кадров выросла за последние пару лет раза в три. Так что в первую очередь мы стараемся сохранить своих людей, а дальше работаем над привлечением новых.

— Что вы делаете для сохранения персонала?

— В долгосрочной перспективе у нас срабатывают ценности компании. Для нас важен вклад каждого сотрудника. У нас возможна открытая коммуникация, работники понимают, что от их усилий зависит результат. Таким образом люди чувствуют, что они участвуют в делах компании на всех уровнях.

Краткосрочно, здесь и сейчас, мы работаем над расширением социального пакета, созданием привлекательных условий труда. Это могут быть добровольное медицинское страхование с первого дня, индивидуальные ценностные предложения, мотивационные планы по разным категориям сотрудников.

— За сотрудников приходится конкурировать. Какие действия вы предпринимаете?

— Прежде чем идти за новыми кадрами, мы очень серьезно работаем над созданием внутренней профессиональной среды, которая нацелена на удержание наших сотрудников. Мы стараемся ими не разбрасываться — и эта задача рассматривается как приоритетная на уровне руководства. Мы конкурируем за своих сотрудников с другими компаниями, «хантят» постоянно.

Работаем ли мы при этом только с ценовым показателем и только ли увеличиваем стоимость зарплат? Нет, гнаться и все время повышать зарплаты — не выход: мы экономически этого не выдержим. Несмотря на то что логистика сегодня дорогая, структура бизнеса в отрасли не всегда высокомаржинальная. При этом по зарплатам мы остаемся в рынке и предлагаем истории профессионального роста.

У нас всегда есть чему поучиться: профессиональное и личностное развитие — это ценности нашей компании, которые делают работу в ней комфортной и стабильной. Также мы находим дополнительные стимулы, например предлагаем гибридный режим работы там, где это возможно. Понятно, что для «голубых воротничков» дистанционный формат невозможен, но для остальных — вполне. Люди это очень ценят и при выборе работы выбирают нашу компанию.

— Логистика, как правило, воспринимается как мужская сфера деятельности, а вы женщина на руководящей позиции…

— Вы правы. Из-за стереотипов считается, что в логистике мало женщин. Представляя интересы компании как гендиректор где-то на отраслевых площадках, на сцене я часто оказываюсь единственной женщиной. Однако внутри Gefco Россия ситуация иная: сейчас доля женщин во всей компании достигает 38%. Среди управленческого состава у нас 50% женщин. При этом мы никогда не задавались целью прийти к балансу в части гендерного состава, но мы проводим качественную работу, так что женщины также могут работать и продвигаться.

— Среди «голубых воротничков» тоже есть женщины?

— Сейчас нет, хотя это вполне возможно, непосредственно на площадках женщины у нас не работают с товарами и автомобилями. Они заняты исключительно в административном блоке — это работа с документами.

— Могут ли женщины стать дополнительным источником рабочей силы для отрасли в условиях дефицита?

— Не хотелось бы женщин называть компенсаторным инструментом и говорить, что из-за нехватки мужчин женщины стали более востребованы. Однако пока женщины редко смотрят наши вакансии. То есть на офисные позиции кандидаты-женщины откликаются в большом количестве, а на позиции «голубых воротничков» их просто нет или очень мало.

К примеру, у нас до недавнего времени была вакансия «контролер по отгрузке и погрузке автомобилей». Основной функционал не подразумевает тяжелого физического труда и заключается в перегоне автомобиля по территории складского терминала, фиксации повреждений, если они есть, и постановке автомобиля на учет. Единственное требование к этой вакансии — наличие прав вождения категории В, обычная категория, и стаж вождения не менее трех лет. У нас не было никаких ограничений по полу соискателя, а нашему партнеру по найму сотрудников мы транслировали готовность рассмотреть женщин-кандидатов на эту позицию. Вы не поверите — ноль. Никакой реакции от женщин-соискателей, обращались только мужчины.

— Вы пытались разобраться в причинах?

— Срабатывает стереотип, что это мужские профессии. Ситуация меняется: раньше нас удивляли женщины за рулем такси, а сегодня это нормально. Некоторые даже предпочитают, чтобы была водитель-женщина, поскольку они более аккуратные. То же самое происходит и в других сферах деятельности — стереотипы ломаются, но над этим нужно работать.

Вакансия в разделе «склад и машины» никак не отзывается у женщин, не представляется интересной. Наверное, надо по-другому подойти к тому, как мы составляем описание вакансии, сделать акцент на социальный пакет, потому что он всегда интересует женщин. В целом это работа по популяризации: нужно больше контента и примеров, когда женщина занимает позицию, которая воспринимается традиционно мужской. Также должны включаться профильные образовательные площадки: люди приходят в центры трудоустройства и могут узнать о новых профессиях, получить там новые навыки.

— Сколько рабочих рук вам нужно сегодня?

— Сегодня у нас нет открытых вакансий. Мы только что закрыли большой проект по привлечению кадров — порядка 50 человек на наши терминальные площадки. Но это не значит, что проблема исчезла. Бизнес динамичный, и, если нам потребуются новые сотрудники завтра, я уверена, что это будет непросто. К тому же у нас достаточно высокие требования.

— Компании часто сами занимаются обучением кадров. Как у вас выстроен этот процесс?

— Gefco Россия — это вообще та компания, которая только и делает, что ищет и обучает людей. Мы постоянно ходим в университеты, рассказываем об отрасли и работаем со стажерами. Многие из них впоследствии приходят к нам работать. Мы все время куем кадры. Новые сотрудники на площадках должны обязательно пройти обучение: несмотря на хорошее теоретическое образование отрасль требует прикладных знаний. Мы постоянно запускаем новые образовательные программы: дополнительные курсы для закупщиков, для финансистов и так далее. Рынок меняется, происходит трансформация. Как только мы прекратим учиться или обучать, мне кажется, надо закрывать компанию.

— Какие новые запросы отрасль формирует к специалистам?

— Если мы говорим про soft skills, то это такие навыки, как коммуникация, стрессоустойчивость, адаптивность. Теперь о профессиональных навыках. Из-за разворота на Восток актуальным становится знание восточного рынка. Поэтому мы запустили в компании несколько групп по изучению китайского языка. У нас при этом не стоит задача идеально говорить, мы познаем клиентов, поставщиков, тех, с кем мы работаем, потому что для нас важно выстраивать партнерские отношения.

Дальше мы говорим про цифровые решения. Сегодня, чтобы быть водителем, нужно не просто иметь специальную категорию управления тем или иным транспортным средством. От водителей требуется знание определенных программных решений, которыми оборудована современная техника.

— Как вы справляетесь с управлением в меняющейся обстановке?

— Справляюсь, потому что команда достаточно стабильная. Для меня, как для женщины, компания — это про команду, про семью, про людей. Мы давно вместе, мы многое прошли, мы адаптируем бизнес под новые вызовы вместе — и это показатель того, что мы разделяем одинаковые ценности.

Диана Голованова