О женщине бедной замолвите слово

Перед вами уже третий выпуск «Женского лидерства», который мы сделали за этот год. В нем, как и в двух предыдущих, мы продолжаем рассказывать вам, нашим читателям, о деловых женщинах современной России — о женщинах, которые делают карьеру, создают собственный бизнес и ведут за собой других не на словах, а на деле. Но проблема в том, что все больше вопросов зачастую вызывают именно слова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редактор приложения «Женское лидерство» Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Редактор приложения «Женское лидерство» Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В «Симпсонах», моем любимом сериале уже, видимо, на всю жизнь, в конце 2000-х вышел эпизод, сюжет которого был построен вокруг обсуждения проблемы гендерного равенства. Сеймур Скиннер, директор школы, где учится Барт Симпсон, имел неосторожность публично назвать одну из выпускниц этой школы, сделавшую впечатляющую карьеру, «прелестной леди» — и только, после чего возмущенная американская общественность потребовала его отставки, назвав «худшей версией самого Гитлера». В попытках угодить толпе разгневанных жителей Спрингфилда, перед которой он и произнес эту фразу, он попытался оправдаться, еще раз сформулировав свои взгляды на проблему гендера. «Вот эти различия между полами, которых на самом деле нет, делают тождественность мужчин и женщин исключительной…» — и вот что у него получилось.

Эту абракадабру я, увы, вспоминала в течение этого года, когда мы делали «Женское лидерство», достаточно часто, потому что многие из моих контрагентов и контрагенток, к сожалению, во многом выражали себя как Сеймур Скиннер. В нашем прошлом номере мы уже писали о том, какие противоречия существуют в государственной повестке, определяющей круг «женских» проблем и вопросов – например, очень многие проблемы и вопросы у нас до сих пор воспринимаются именно как сугубо «женские», а не те, которыми должны заниматься и женщины, и мужчины.

Но что я нахожу более тревожным, так это то, что похожим образом — противоречиво и путано — о роли женщин в обществе говорят зачастую и сами женщины. Они могут занимать высокие посты в госструктурах и при этом утверждать, что женщинам в современном обществе не нужно образование. Они могут достичь карьерных высот в бизнесе благодаря своему уму, но продолжать говорить, что у женщины есть «природное предназначение» и что оно в детях и семье. Нет, я не берусь утверждать, что роль женщины в современном обществе ясно и окончательно определена, что относительно нее не может быть никаких сомнений, но все-таки про некоторые вещи уже пора решить.

Что у женщины есть право распоряжаться своим телом. Что женщина может хотеть или не хотеть детей и семью. Что женщина не дополнение к мужчине, обладающее какими-то характеристиками в силу своей природы, а человек, который может меняться под воздействием обстоятельств и собственных решений. Только начав наконец называть эти вещи своими именами, мы сможем перестать ходить по кругу, используя, как когда-то Сеймур Скиннер, противоречивые формулы, пытаясь угодить всем сразу.