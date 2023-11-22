Губернатор Новосибирской области прокомментировал рост цен в новосибирском метро

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя рост цен на проезд в метрополитене, заявил, что лучше поддержать категории льготников чем «искусственно сдерживать рост тарифа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«У нас достаточно большая группа льготников, практически каждый пятый житель региона имеет льготы на проезд, и на большинство из этих категорий рост тарифа не сказывается, потому что их оплату мы компенсируем из областного бюджета», - заявил глава региона.

Также Андрей Травников отметил, что прежде чем поднять стоимость проезда в новосибирской подземке до 38 руб. департамент по тарифам проведет «тщательную оценку заявки», и только после будет принято решение. Кроме того, губернатор указал, что в Новосибирской области самая низкая, по сравнению с другими городами страны, оплата проезда в метро. Однако, по его словам, стоимость топлива и запчастей растет, также для удержания квалифицированных работников и привлечения молодежи необходимо повышать зарплату. Все в совокупности влияет на изменение тарифа на проезд.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конце октября МУП «Новосибирский метрополитен» предложил департаменту по тарифам региона увеличить цену на поездку в метро до 38 руб. Заявка МУП «Новосибирский метрополитен» будет рассмотрена до 20 ноября. Сейчас проезд в новосибирском метро стоит 30 руб.

Кроме того, в области рассматривают возможность введения дифференцированной системы оплаты стоимости поездок в метро. В случае ее утверждения стоимость будет рассчитываться исходя из длительности поездки, а также частотности.

Последний раз стоимость на проезд в новосибирской подземке повышалась в середине декабря прошлого года. Тогда прирост составил три рубля. Проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе тогда же вырос до 30 руб. с 26 руб. на автобус и 25 руб. на трамвай. В 2021 году цены на поездку в метро были увеличены на один руб. – с 26 до 27 руб.

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Александр Киселев