В Новосибирском метро могут ввести дифференцированную систему оплаты

В Новосибирске могут ввести дифференцированную систему оплаты стоимости поездок в метро. По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Михаила Никулина, если новая система будет утверждена стоимость проезда будет рассчитываться исходя из длительности поездки, а также частотности. В качестве примера господин Никулин привел московское метро, в котором эта система успешно работает (согласно данным комплекса градостроительной политики Москвы – в городе 114 станций, в Новосибирске – 13).

«Мы тоже пойдем по этому пути: будет у нас дифференциация. Но общий тариф, конечно, и разовый — нужно повышать», — заявил Михаил Никулин (цитата по ОТС).

Также он отметил, что в городе сейчас один из самых низких тарифов на поездки в метрополитене по России (30 руб.).

Последний раз стоимость на проезд в новосибирской подземке повышалась в середине декабря прошлого года. Тогда прирост составил три рубля. Проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе тогда же вырос до 30 руб. с 26 руб. на автобус и 25 руб. на трамвай. В 2021 году цены на поездку в метро были увеличены на один руб. – с 26 до 27 руб. Еще годом ранее прирост также составил не более рубля.

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Александр Киселев