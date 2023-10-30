В новосибирском метро цена на проезд может увеличиться до 38 рублей

МУП «Новосибирский метрополитен» по итогу проведенных расчетов предложил департаменту по тарифам Новосибирской области увеличить цену на поездку в метро, рассказал «Ъ-Сибирь» глава пресс-службы новосибирского метрополитена Владимир Кузьменкин. По его словам, стоимость предлагается установить на уровне 38 руб. Заявка МУП «Новосибирский метрополитен» будет рассмотрена до 20 ноября. Сейчас проезд в новосибирском метро стоит 30 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирске могут ввести дифференцированную систему оплаты стоимости поездок в метро. В случае ее утверждения стоимость будет рассчитываться исходя из длительности поездки, а также частотности, заявил на прошлой неделе заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Последний раз стоимость на проезд в новосибирской подземке повышалась в середине декабря прошлого года. Тогда прирост составил три рубля. Проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе тогда же вырос до 30 руб. с 26 руб. на автобус и 25 руб. на трамвай. В 2021 году цены на поездку в метро были увеличены на один руб. – с 26 до 27 руб.

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Александр Киселев