РЕН ТВ: на задержанного певца Шарлота составили три административных протокола

На 25-летнего певца Шарлота (Эдуарда Шарлота), который был задержан сегодня ночью по прилету из Еревана в Санкт-Петербург, предъявили обвинение сразу по трем административным статьям. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sharl.ot Фото: @sharl.ot

По данным телеканала, на Шарлота составили административные протоколы по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ; а также по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, и мелком хулиганстве.

Ранее сегодня РЕН ТВ и «Известия» опубликовали видео, на которых силовики ведут Шарлота в в аэропорту Пулково. Официально причины задержания не назывались.

Летом Шарлот, уже будучи в Армении, опубликовал видео, на котором он сжигает российский паспорт. В том же видео Шарлот осудил боевые действия на Украине, заявил, что не считает себя гражданином России и хочет поехать выступать на Украину.

13 ноября певец заявил, что планирует вернуться в Россию и презентовать новый альбом, записанный на русском языке. На следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СКР и МВД с просьбой оценить действия Шарлота.

Анастасия Ларина