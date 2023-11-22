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Коммерсантъ FM
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Шахта «Листвяжная» приостановила угледобычу после возгорания в забое

Угледобыча на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») приостановлена после возгорания, которое произошло в понедельник. Создана специальная комиссия по расследованию инцидента, сообщил представитель предприятия «Интерфаксу».

Возгорание произошло 20 ноября на забойной дорожке возле одной из секций механизированной крепи. Его площадь составила 0,06 кв. м. Были остановлены очистной комбайн и забойный конвейер. Работники сами потушили возгорание огнетушителем.

Шахта «Листвяжная» и ее владелец

25 ноября произошло ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. При пожаре пострадали десятки горняков, несколько человек погибли. Что известно о шахте и ее владельцах — в справке “Ъ”.

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«Листвяжная» в июле возобновила угледобычу после взрыва в ноябре 2021 года, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. После аварии на шахте проводились только восстановительные работы и работы по жизнеобеспечению.

О рассмотрении в суде дела об аварии на «Листвяжной» — в материале «Ъ» «Бывшие топ-менеджеры не поняли обвинения».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

ЧП на шахте «Листвяжная»

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Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Фото: Reuters / Alexander Patrin

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Сообщается о 52 погибших

Сообщается о 52 погибших

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Среди погибших шесть спасателей

Среди погибших шесть спасателей

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations / AP

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Фото: Reuters / Alexander Patrin

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Сообщается о 52 погибших

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Среди погибших шесть спасателей

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations / AP

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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