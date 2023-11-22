Шахта «Листвяжная» приостановила угледобычу после возгорания в забое

Угледобыча на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») приостановлена после возгорания, которое произошло в понедельник. Создана специальная комиссия по расследованию инцидента, сообщил представитель предприятия «Интерфаксу».

Возгорание произошло 20 ноября на забойной дорожке возле одной из секций механизированной крепи. Его площадь составила 0,06 кв. м. Были остановлены очистной комбайн и забойный конвейер. Работники сами потушили возгорание огнетушителем.

Шахта «Листвяжная» и ее владелец 25 ноября произошло ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. При пожаре пострадали десятки горняков, несколько человек погибли. Что известно о шахте и ее владельцах — в справке “Ъ”. Читать далее

«Листвяжная» в июле возобновила угледобычу после взрыва в ноябре 2021 года, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. После аварии на шахте проводились только восстановительные работы и работы по жизнеобеспечению.

О рассмотрении в суде дела об аварии на «Листвяжной» — в материале «Ъ» «Бывшие топ-менеджеры не поняли обвинения».

Леонид Уварчев