НАЗ им. Чкалова передал Минобороны третью партию Су-34 в этом году

В рамках гособоронзаказа с Минобороны РФ из Новосибирска была передана третья партия бомбардировщиков Су-34, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самолеты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Отмечается, что машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Сейчас на предприятии приступили к выполнению программы следующего года. При этом уточняется, что ее объемы будут кратно увеличены.

В начале октября Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (НАЗ им. Чкалова) передал Минобороны вторую в этом году партию бомбардировщиков Су-34. Незадолго до этого глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках визита на НАЗ им. Чкалова поставил задачу предприятию увеличить темпы производства и ремонта Су-34. Как тогда заявила глава министерства, «эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться».

В настоящее время в целях экономии средств на производство, завод совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, сообщается на сайте ОАК. Самолет принят на вооружение российских ВВС в 2014 году. НАЗ им. Чкалова осуществляет серийное производство Су-34.

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Александр Киселев