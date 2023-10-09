НАЗ им. Чкалова передал Миноборны вторую за год партию Су-34

Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передал Минобороны вторую в этом году партию бомбардировщиков Су-34, сообщает «Ростех». Самолеты прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Су-34 обладает широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания»,– говорится в сообщении.

На прошлой неделе в ходе рабочей поездки на авиазавод глава Минобороны Сергей Шойгу поручил руководству НАЗ им. Чкалова увеличить темпы выпуска Су-34. «Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», – сказал министр.

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Анна Егорова