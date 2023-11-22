Общественными послами ВФМ-2024 в Сочи стали Леонид Агутин и Полина Гагарина

Общественными послами Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте 2024 года, стали российские певцы и исполнители Леонид Агутин и Полина Гагарина. Как сообщает Росмолодежь, на запуске старта 100-дневного отсчета до ВФМ-2024 в видеообращении они исполнили с молодыми людьми песни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «ВФМ-2024» Фото: Telegram-канал «ВФМ-2024»

Полина Гагарина рассказала, что сама была участницей Всемирного фестиваля молодежи в 2017 году. Тогда она также исполняла песню с молодыми людьми со всего мира.

«Всех, кто сможет принять участие в фестивале следующего года, ждет грандиозное событие, которое оставит воспоминания на всю жизнь. Я верю, что музыка может объединить людей, подарить надежду и силы»,— сказала Полина Гагарина.

Леонид Агутин назвал фестиваль «настоящим культовым событием для молодежи» и полезным праздником.

Ценности и смыслы Всемирного фестиваля молодежи представят деятели культуры, спорта, медиа, шоу-бизнеса, а также молодые ученые и предприниматели. В число общественных послов также войдут певец Ваня Дмитриенко, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, российская автогонщица Ирина Сидоркова, писатель и драматург Александр Цыпкин. Кроме того, участие в фестивале примут авторы и исполнители официальной песни фестиваля дуэт NANSI & SIDOROV, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненко, баскетболист Александр Дедушкин, летчик и герой России Дамир Юсупов. Все они будут выступать перед молодежью, проводить лекции и общаться с участниками.

В число иностранных гостей ВМФ войдет французский режиссер Люк Бессон. Его участие уже согласовано.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. На нем ожидается 20 тыс. участников. При этом на мероприятие зарегистрировались уже более 250 тыс. участников из 183 стран.

21 ноября был дан старт 100-дневного отсчета до ВФМ-2024. К его участникам обратился президент РФ Владимир Путин.

Татьяна Ручкина

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