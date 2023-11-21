Путин обратился к участникам старта 100-дневного отсчета до ВФМ-2024 в Сириусе

На фестиваль молодежи в Сириусе зарегистрировалось свыше 250 тыс. участников из 183 стран. Сведения об этом опубликованы на портале президента России.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Организаторы планируют принять 20 тыс. молодых участников из России и стран зарубежья в возрасте от 14 до 35 лет. В волонтерский корпус мероприятия поступили заявки от 40 тыс. волонтеров.

«Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты»,— отметил президент РФ Владимир Путин.

Фестиваль проведут в целях развития международного сотрудничества. Регистрация открыта до 1 декабря текущего года.

Анастасия Донскова

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