На Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе приедет Люк Бессон

Французский режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе в 2024 году. Об этом сообщает Росмолодежь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Участие Люка Бессона к настоящему времени согласовано.

«Думаю, что таких открытий нас ждет еще много»,— отметил программный директор мероприятия Сергей Першин.

Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе пройдет в период с 1 по 7 марта 2024 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, организаторы приняли свыше 250 тыс. заявок к настоящему времени.

Анастасия Донскова

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