На Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе приедет Люк Бессон
Французский режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе в 2024 году. Об этом сообщает Росмолодежь.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Участие Люка Бессона к настоящему времени согласовано.
«Думаю, что таких открытий нас ждет еще много»,— отметил программный директор мероприятия Сергей Першин.
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе пройдет в период с 1 по 7 марта 2024 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, организаторы приняли свыше 250 тыс. заявок к настоящему времени.
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