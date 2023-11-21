В Алтайском крае после урагана количество пострадавших увеличилось до 16 человек

В Алтайском крае количество пострадавших после урагана 19 ноября увеличилось до 16 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко. Еще одна женщина погибла. Глава региона заявил, что в 577 населенных пунктах, где живут более 380 тыс. человек, были отключения электроэнергии. Кровли повреждены у более чем 400 зданий. Также около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще 400 — на дорогах.

«Прогноз о неблагоприятных погодных условиях все аварийно-спасательные службы нашего края получили заранее. Началось оповещение населения, всем муниципалитетам было рекомендовано перейти в режим повышенной готовности»,- заявил губернатор.

Во время урагана в регионе работали около 550 человек и 179 единиц техники. Кроме того, более 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения. В настоящее время на территории Алтайского края продолжается адресная работа по ликвидации последствий.

Как писал «Ъ-Сибирь», одну из пострадавших в регионе ударило рекламным щитом, вторую — дверью подъезда, третья пострадала при падении от порыва ветра. На ряде участков трасс в крае было закрыто движение транспорта. Всего, по данным Минэнерго, 19 ноября из-за массовых отключений электроэнергии без света остались 264 тыс. чел.

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Александр Киселев