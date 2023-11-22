Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входит обучение ВСУ

Евросоюз представил членам объединения проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на документ, он включает в себя обучение украинских военных и помощь в развитии оборонной промышленности.

Также проект плана предполагает:

эффективный и предсказуемый механизм военных поставок Украине;

укрепление способности Украины противостоять киберугрозам и дезинформации;

поддержку мер по разминированию и решению проблем «загрязнения, вызванного взрывоопасными частями взрывчатых средств»;

помощь в реформах, касающихся вступления Украины в Евросоюз;

поддержку энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

обмен разведданными и спутниковыми спутниками;

Проект документа послы ЕС обсудят на этой неделе, а лидеры — в декабре, уточнил Bloomberg. План также станет основной консультаций по переговорам Украины со странами G7.

Речь идет об обсуждении декларации, подписанной на саммите НАТО в Вильнюсе, о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно декларации, каждая страна G7 должна провести переговоры с украинской стороной для решения «конкретных долгосрочных обязательств».

Среди гарантий в общем документе указаны развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными, передача современного вооружения, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, разработки механизма по возмещению Россией убытков, а также продолжение санкционного давления. В ответ Украина обязуется провести судебные, экономические реформы для повышения прозрачности политической системы.

Лусине Баласян