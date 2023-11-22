Израиль одобрил сделку с «Хамасом» по освобождению заложников

Израильское правительство по итогу заседания одобрило сделку по освобождению заложников, находящихся у палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, пишет The Times of Israel.Согласно условиям, Израиль введет гуманитарную паузу в обмен на возвращение 50 заложников.

Заседание правительства в Тель-Авиве длилось около шести часов. Как отмечает Haaretz, пока неизвестно, сколько министров поддержали или выступили против сделки.

Всего, по данным израильской армии, в заложниках у «Хамаса» 240 человек. Советник израильского премьер-министра Марк Регев говорил, что первых заложников в рамках соглашения могут отпустить 23 ноября. По данным СМИ, в частности планируется освободить 30 детей. Помимо введения режима прекращения огня на четыре дня, Израиль должен будет выпустить нескольких палестинских заключенных.

Подробнее об одобрении сделки — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с ''Хамасом''»

Лусине Баласян