МАГАТЭ: пятый энергоблок Запорожской АЭС переводят в режим «холодный останов»

Энергоблок №5 Запорожской АЭС переводят из режима «горячий останов» в режим «холодный останов», сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). На АЭС планируют определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения. В режиме «горячий останов» останется только один из шести реакторов станции для производства пара и отопления.

«Холодный останов» — безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. При режиме «горячий останов» вода нагревается от неработающего реактора.

Переход реакторной установки в режим «холодный останов» начался 20 ноября. По планам, его должны были завершить на следующий день, 21 ноября. Концентрация бора в затронутом контуре охлаждения, как сообщило МАГАТЭ, не превышает допустимых техническими условиями пределов. Во втором контуре не обнаружена радиоактивность, отметили в агентстве.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, располагает шестью энергоблоками суммарной мощностью 6 ГВт. Станция расположена вблизи города Энергодар в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Российские войска взяли станцию под контроль в начале военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ.

Лусине Баласян