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Коммерсантъ FM
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Арда Туран пострадал из-за мошенников

Бывший футболист «Барселоны» Арда Туран рассказал, что мошенники обманули его на сумму более €13 млн. Как отмечает Туран, менеджер одного из банков Стамбула пообещал ему помочь увеличить прибыль от инвестиций, однако позднее все вложенные деньги исчезли.

«Меня обманули на сумму более €13 млн, все мои деньги, накопленные за долгие годы, исчезли,— приводит слова Турана sport.es.— Мне говорили, что я получу прибыль, вложив деньги. Очень жаль, что так все произошло».

Турану 36 лет, в 2022 году он объявил о завершении карьеры. Полузащитник представлял турецкие «Галатасарай», «Манисаспор», «Истанбул Башакшехир» и испанские «Атлетико» и «Барселону», трижды став чемпионом Испании, а также победителем Лиги Европы. За сборную Турции Туран провел 100 матчей, в которых забил 16 голов. В 2008 году он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы, вторым бронзовым призером того турнира стала сборная России.

«РИА Новости»

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