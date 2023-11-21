Арест отправили на доработку

Комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила очередной пакет отзывов на депутатские инициативы. В частности, признаны требующими доработки принятые в первом чтении законопроекты единороссов Андрея Картаполова и Андрея Красова, дающие право командирам воинских частей в период военного положения назначать военнослужащим дисциплинарный арест без суда. Источник “Ъ” в аппарате Думы полагает, что эти поправки могут так и остаться в подвешенном состоянии.

Комиссия кабмина на заседании 20 ноября одобрила отзывы на два законопроекта главы комитета Думы по обороне Андрея Картаполова и его первого заместителя Андрея Красова (оба — «Единая Россия») об особенностях применения дисциплинарного ареста военнослужащих в период мобилизации, военного положения и в военное время. Дума приняла оба документа в первом чтении 15 марта, но затем работа над ними приостановилась. Согласно поправкам, отправлять провинившихся на гауптвахту смогут не только гарнизонные суды, но и командиры воинских частей. При этом на период дисциплинарного ареста приостанавливается выплата денежного вознаграждения.

Правкомиссия в своем отзыве говорит о необходимости доработать инициативы ко второму чтению, указывая на их несоответствие ст. 22 Конституции, согласно которой арест на срок более 48 часов допускается только по судебному решению. Кроме того, необходимо согласовать перечень лиц, наделяемых правом назначения дисциплинарного ареста, с дисциплинарным уставом вооруженных сил и указать, что такой арест назначается по результатам разбирательства.

Не понравилась комиссии и идея приостановки выплаты денежного довольствия, которое «является основным средством материального обеспечения и стимулирования исполнения обязанностей военной службы».

«Тот факт, что законопроекты концептуально были поддержаны, но затем зависли, указывает на то, что проблема не носит острый и злободневный характер,— пояснил “Ъ” источник в аппарате Госдумы.— Учитывая, что в числе тех, кто заключил контракт на военную службу, есть заключенные, возможно, были случаи, когда требовались полномочия для немедленной отправки на гауптвахту. Вместе с тем есть конституционные нормы об основаниях внесудебного ареста, которые, видимо, было решено не подвергать расширительному толкованию, чтобы избежать случаев самоуправства. Вполне возможно, проекты так и останутся в подвешенном состоянии, поскольку необходимость в них отпадет сама собой».

В то же время правкомиссия дала положительный отзыв на принятый в первом чтении 16 ноября законопроект глав комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павла Крашенинникова (ЕР) и Андрея Клишаса, а также депутата Ирины Панькиной (ЕР) о судьях в четырех новых субъектах РФ. Там, согласно проекту, вплоть до 1 января 2026 года к конкурсу на вакантные должности судей будут допускаться россияне, имеющие высшее юридическое образование по специальности «правоохранительная деятельность», полученное на указанных территориях или на Украине. При этом заключение о рекомендации на должность судьи будут получать кандидаты, имеющие по результатам квалификационного экзамена оценку «отлично» или «хорошо».

Поддержала комиссия и законопроект единоросса Натальи Костенко об освобождении от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности при наследовании имущества лиц, погибших при исполнении долга по охране правопорядка или спасении человеческой жизни.

Вместе с тем целый ряд инициатив парламентской оппозиции получил отрицательные отзывы правкомиссии.

Так, не было поддержано предложение Сергея Леонова (ЛДПР) предоставить 50-процентную льготу по уплате транспортного налога для тех автомобилистов, кто в течение года не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отзыве говорится, что соблюдение законов — это конституционная обязанность граждан и поощрять ее исполнение льготами неправомерно. Ранее с той же формулировкой комиссия забраковала аналогичный проект Владислава Даванкова («Новые люди»).

Не одобрены и инициативы «Справедливой России — За правду», направленные на ужесточение миграционной политики. Лидер партии Сергей Миронов предлагал наделять правом на дополнительные меры господдержки только тех родителей или усыновителей, кто приобрел российское гражданство не позднее чем за пять лет до рождения или усыновления детей. Комиссия в своем отзыве ссылается на ст. 6 Конституции, согласно которой гражданство является единым и равным независимо от оснований приобретения. После принятия лица в гражданство РФ на него в полной мере распространяются конституционные гарантии, определяемые статусом гражданина РФ, подчеркивают в кабмине.

Эсеры также выступили за то, чтобы претенденты на российское гражданство сдавали экзамен по русскому языку и истории России с 14 лет (сейчас с 18).

В отзыве комиссии говорится, что это положение «не подтверждено данными, позволяющими оценить, в каком возрасте лицо способно усваивать такого рода информацию, в том числе изучать иностранный язык».

Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил давать родителям школьников выходной 1 сентября в счет оплачиваемого отпуска по их заявлению, чтобы они могли сходить с детьми на линейку. Правкомиссия и эту идею не одобрила, поскольку «проектируемые изменения не учитывают различные режимы рабочего времени, устанавливаемые для отдельных категорий работников, и продолжительность проведения торжественной линейки».

Наконец, не нашли поддержки поправки Бориса Чернышова (ЛДПР) об обязательном сопровождении телерекламы обратным отсчетом времени. По мнению комиссии, установленное законом ограничение максимальной продолжительности рекламного блока «позволяет зрителям оценить продолжительность прерываний телепередач на рекламу, поэтому в дополнительном правовом регулировании нет необходимости».

Ксения Веретенникова