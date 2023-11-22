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Коммерсантъ FM
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Алан Дзагоев решил остановиться

Российский полузащитник Алан Дзагоев принял решение о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба греческой «Ламии», за которую в последнее время выступал футболист. «Я решил закончить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл с "Ламией" всего два матча, а потом две недели не играл из-за травмы бедра, мне разрешили медленно восстанавливаться, но незадолго до того, как войти в общий состав, я потянул мышцу левой голени. Потом решил: хватит,— приводит слова Дзагоева пресс-служба "Ламии".— За последние пять лет я получил много травм и поэтому принял решение так внезапно, так как стало тяжело психически и физически». «Конечно, я не реализовал себя полностью,— заявил позже Дзагоев "Спорт-Экспрессу".— С одной стороны, обидно, с другой — жизнь на этом не заканчивается, в ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, буду активно работать в этом направлении».

Алану Дзагоеву 33 года, он перешел в «Ламию» в сентябре нынешнего года, проведя на поле 14 минут в двух матчах. С 2008 по 2022 год полузащитник выступал за московский ЦСКА, в составе которого четыре раза выиграл Кубок России, трижды побеждал в чемпионате и Суперкубке страны. За столичный клуб футболист сыграл в 395 играх, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев является рекордсменом ЦСКА по количеству голевых передач. За национальную сборную Дзагоев провел 59 матчей, забив девять мячей и сделав восемь голевых передач.

ТАСС

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