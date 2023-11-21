Шойгу сообщил о близких к завершению испытаниях подлодки «Император Александр III»

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания коллегии ведомства, что госиспытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А» подходят к завершению. По его словам, в боевой состав ВМФ уже вошли три новых атомных подводных крейсера «Борей-А».

«Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС). Глава ведомства добавил, что в 2023 году в военно-морской флот войдут три лодки, оснащенные ракетными комплексами «Калибр».

5 ноября Минобороны сообщало, что атомный подводный крейсер «Император Александр III» провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». После этого ведомство приняло решение о принятии крейсера в состав ВМФ. Крейсер представляет собой серийный корабль, построенный производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием.