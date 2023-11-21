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Коммерсантъ FM
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В «Крымэнерго» при проверке выявлено почти 3 млрд руб. несогласованных трат

В ГУП РК «Крымэнерго» израсходовали 2,97 млрд руб. без согласования с республиканскими министерством финансов и министерством топлива и энергетики, заявили в службе финнадзора Крыма.

По данным надзорного ведомства, проверка вскрыла многочисленные нарушения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок на сумму 721,5 млн руб. за полтора года (с 1 января 2022-го по 1 июля 2023-го).

В частности, по информации специалистов, из 91 заключенного договора со стороны предприятия в 70 были допущены нарушения.

Также из-за несоблюдения сроков на технологическое присоединение новых абонентов к своим сетям «Крымэнерго» оплатило штрафов, выставленных Федеральной антимонопольной службой, на сумму 173,7 млн руб.

Помимо этого предприятие получило 652 штрафа за нарушение правил недискриминационного доступа к техприсоединению на 195,6 млн руб., которые до сих пор не оплатило.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «Крымэнерго» несправедливо штрафовало абонентов, а также намеренно усложняло процесс подключения к энергосетям.

По данным СКР по Крыму и Севастополю, экс-главу «Крымэнерго» обвиняют в превышении должностных полномочий, в частности в разработке преступной схемы, по которой была создана неофициальная комиссия по проверке счетчиков электроэнергии.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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